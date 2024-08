Cruzeiro x Palmeiras, quartas de final do Brasileiro Feminino: onde assistir

Onde assistir O duelo entre Cruzeiro e Palmeiras promete fortes emoções neste domingo (25), pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. A bola rola no gramado da Arena Independência a partir das 10h45 (de Brasília). Por ter melhor campanha na fase de classificação, a equipe paulista tem a vantagem de decidir em casa o confronto. A partida de volta ocorrerá em 1º de setembro, em São Paulo. O jogo, aliás, terá transmissão ao vivo pela Globo Minas e SporTV.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega embalado após uma goleada histórica em cima do Corinthians. Entretanto, as mineiras sabem que precisam construir uma vantagem no primeiro jogo. Para isso, no entanto, terão de superar um tabu. Afinal, ainda não conseguiram derrotar o Palmeiras desde a criação do time feminino.

Aliás, no último encontro entre as equipes, em maio, melhor para as palmeirenses: 2 a 1. Assim, as cruzeirenses entrarão em campo com a missão de buscar a vitória a qualquer custo.

O técnico Jonas Urias deve mandar o Cruzeiro a campo com a seguinte escalação: Taty Amaro; Nine, Camila Ambrózio, Daiana Farías, Clara; Rafa Andrade, Mari Pires, Carol Soares; Luana Lima, Fabiola Sandoval e Vanessinha.

Como chega o Palmeiras

As Palestrinas, que têm Amanda Gutierres como a artilheira do torneio nacional, fecharam a primeira fase na quarta colocação com 28 pontos, enquanto as Cabulosas ficaram logo atrás, em quinto na tabela, com 24.

A técnica Camila Orlando mandará a campo o Palmeiras com Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner (Isadora), Juliete; Isadora Amaral, Ingryd Lima, Diany Martins; Dudinha (Lais Estevam), Amanda Gutierres e Letícia.

Chaveamento

Quem avançar para as semifinais, terá pela frente o vencedor do confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino. No primeiro jogo, disputado neste sábado, deu empate por 1 a 1 em Bragança Paulista. No outro lado da chave, os duelos serão definidos entre Ferroviária x Internacional e São Paulo x Grêmio.

