São Paulo e Thiago Carpini se reencontram após quatro meses

O São Paulo encara o Vitória neste domingo (25), às 18h30, no Morumbis, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Será também o primeiro encontro do Tricolor Paulista com Thiago Carpini. O treinador foi demitido do clube paulista há quatro meses e agora tenta desbancar o ex-clube para seguir fora da zona de rebaixamento.

Ao todo, foram 18 jogos do treinador à frente do clube paulista, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de um aproveitamento exato de 50% dos pontos. Ele teve pontos positivos como a conquista da Supercopa do Brasil diante do rival Palmeiras, além da quebra do tabu na Neo Química Arena. Contudo, o comandante foi perdendo o elenco, torcida e confiança com o tempo.

Pesaram contra o técnico a eliminação precoce no Paulistão, diante do Novorizontino, a falta de desempenho contra Talleres-ARG e Cobresal, na Libertadores, e as atuações ruins contra Fortaleza e Flamengo, ainda no início do Brasileirão. Assim, a situação ficou insustentável e o treinador acabou demitido.

Contudo, no Vitória a situação vem sendo diferente. Afinal, quando ele chegou no Barradão, a equipe não vencia há sete partidas, tinha um ponto em cinco jogos no Brasileiro e amargava o 18º lugar, afundado na zona de rebaixamento.

Com a chegada do treinador, a equipe reagiu, reencontrou o caminho das vitórias e conseguiu sair da zona de descenso. Apesar de ser o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro Baiano vem conseguindo demonstrar um futebol que dá esperanças ao seu torcedor.

Assim, Carpini também quer mostrar que evoluiu desde que saiu do São Paulo. E nada como comprovar seu trabalho diante do seu ex-clube.

