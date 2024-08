Internacional e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (25/8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do campeonato. O Colorado busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a Raposa sonha em entrar no G6 e almeja a vaga na Libertadores de 2025. O jogo é de primeira e a Voz do Esporte fará a cobertura a partir das 17h30. O esquenta e a narração está com Ricardo Froede.

Ricardo Froede está com a narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Leidi Marques nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Confira este duelo clicando na arte acima a partir das 17h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.