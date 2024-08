Díaz e Salah marcam na vitória do Liverpool sobre Brentford

Dia de festa para Luis Díaz, no Liverpool. O atacante colombiano fez, neste domingo (25/8), contra o Brentford, em Anfield, a sua 100ª partida com a camisa dos Reds. E deixou a sua marca. Ao abrir o placar ainda no primeiro tempo fez o seu gol 25 com a camisa dos Reds. Assim, ajudou o time a vencer o duelo em casa por 2 a 0, pela segunda rodada da Premier League. O outro gol foi de Salah.

A vitória faz o Liverpool chegar aos seis pontos. É um dos quatro times que dividem a liderança (os outros são City, Brigthon e Arsenal), mas está em quarto lugar pelos critérios de desempate. O Brentford tem três pontos, em 13º.

Liverpool faz um gol em cada tempo

Como era de se esperar, o Liverpool tomou a iniciativa. Dessa forma, mereceu chegar ao gol aos 12 minutos. Diogo Jota avançou e viu a entrada de Luiz Díaz pela esquerda. O colombiano cortou para a área e bateu com categoria para colocar 1 a 0 no placar. E os Reds quase ampliaram com seus laterais. Robertson recebeu de Diáz, mas finalizou mal. Já Alexander Arnold cobrou falta com perigo.

No segundo tempo, o jogo foi muito corrido, com os times buscando o ataque e sempre na bola. Afinal, para se ter ideia, em toda a etapa, apenas três faltas foram marcadas. Mas, apesar das muitas chances, os goleiros estavam atentos, incluindo Alisson, que fez a defesa do jogo evitando o empate do Brentford. Mas, para alegria da torcida do Liverpool, saiu mais um gol. Aos 27, Salah recebeu pela direita, ajeitou e mandou para o gol, fazendo 2 a 0. Enfim, a torcida celebrou mais um triunfo.

2ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (24/8)

Brighton 2×1 Manchester United

Manchester City 4×1 Ipswich

Tottenham 4×0 Everton

Crystal Palace 0x2 West Ham

Fulham 2×1 Leicester

Southampton 0x1 Nottingham Forest

Aston Villa 0x2 Arsenal

Domingo (25/8)

Wolverhampton 2×6 Chelsea

Bournemouth 1×1 Newcastle

Liverpool 2×0 Brentford

