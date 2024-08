Müller bate recorde de jogos pelo Bayern e aguarda ‘papel secreto’ na cueca

Neste domingo (25/8), na vitória do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg, por 3 a 2, fora de casa, pela primeira rodada do Alemão, Thomas Müller roubou a cena. O veterano começou no banco. Mas entrou aos 20 minutos do segundo tempo para um momento histórico. Afinal, era seu 709º jogo pelo clube, empatando com o ex-goleiro Sepp Maier em primeiro lugar em número de partidas no Bayern. E o seu duelo 474 na Bundesliga, também empatando como Top1 ao lado do mesmo Maier. Contudo, causou supresa uma outra ação do jogador. Assim que entrou, ele chamou alguns jogadores e mostrou, num papelzinho, instruções do treinador Kompany. Em seguida Thomas Müller fez questão de guardá-lo dentro da cueca.

No fim da partida, na coletiva a imprensa perguntou ao treinador Vincent Kompany o que tinha naquele papel:

“Apenas instruções de posicionamento dos jogadores. Mas eu não pedi para o Müller guardar o papel na cueca”, disse o treinador, sorrindo.

A vitória do Bayern

Em campo, o Bayern sofreu para vencer. Afinal, depois de sair na frente aos 20 minutos com Musiala concluindo assistência de Boey no primeiro tempo. Os vistantes viram o Wolfsburg virar com gols de Majer, um de pênalti e outro concluindo passe de Wimmer, este aos dez da etapa final. O empate do Bayern veio aos 20 minutos num gol contra de Kaminski. Já aos 38, Kane, que estava numa tarde pouco eficaz, deu assistência para Gnabry fazer o gol da revirada.

Jogos da 1ª rodada do Alemão

Sexta-feira (23/8)

Borussia M’Gladbach 2×3 Leverkusen

Sábado (24/8)

RB Leipzig 1 x 0 Bochum

Hoffenheim 3 x 2 Holstein Kiel

Mainz 1 x 1 Union Berlin

Freiburg 3 x 1 Stuttgart

Augsburg 2 x 2 Werder Bremen

Borussia Dortmund 2×0 Eintracht Frankfurt

Domingo (25/8)

Wolfsburg 2×3 Bayern

St. Pauli 0x2 Heidenheim

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.