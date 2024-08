São Paulo derrota o Vitória em noite de golaços no MorumBIS

Neste domingo (25), o São Paulo derrotou o Vitória por 2 a 1, no MorumBIS, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor saíram com William Oliveira e Erick, em dois belos chutes de fora da área. Enquanto isso, o Leão descontou com Alerrandro, em cobrança de pênalti. Com o placar, o time de Zubeldía fica na quinta colocação, com 41 pontos. O Rubro-Negro é o 17º, com 22 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo mede forças com o Fluminense, no Maracanã. O Vitória vai encarar o Vasco, no Barradão.

Primeiro tempo do São Paulo

O São Paulo iniciou o duelo em cima do Vitória e o ritmo acelerado fez o mandante acertar a trave em belo chute cruzado de Ferraresi. Pouco depois, William Gomes, em erro da saída de bola do Leão, acertou um lindo chute e acertou o ângulo do goleiro Lucas Arcanjo.

O gol não tirou o ímpeto do Tricolor, que permaneceu em cima e pressionava para aumentar a sua distância no placar. Aos 29 uma linda jogada coletiva. Construída do campo de defesa, Lucas deu um toque de calcanhar, Erick disparou com a bola e correu ate a entrada da área do Leão para arriscar de forma colocada e ampliar, 2 a 0.

Segundo tempo com Vitória melhor

O segundo tempo permaneceu com o São Paulo melhor. Logo aos 5 minutos, Calleri completou cruzamento rasteiro da esquerda e anotou. Porém, o camisa 9 estava em condição de impedimento no início do lance e o gol foi anulado.

Quando o jogo parecia controlado, o Vitória encontrou o gol. Lucas Esteves foi derrubado na grande área por Erick e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Alerrandro deslocou Jandrei e recolocou o Leão na partida. O gol deu mais ânimo ao time de Salvador que começou a rondar a área do Tricolor, mas não finalizava.

Nos acréscimos do confronto, o Vitória teve a bola do empate com o atacante Carlos Eduardo. No levantamento da direita, Sabino tirou errado e Carlos Eduardo, sozinho na entrada da pequena área, furou a finalização.

SÃO PAULO 2 X 1 VITÓRIA

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 25/08/2024

Local: MorumBIS, em São Paulo (SP)

Público: 32.712 (pagantes)

Renda: 1.670.721,00

Gols: William Gomes, 5’/1ºT (1-0); Erick, 29’/2ºT (2-0); Alerrandro, 16’/2ºT (2-1)

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Michel Araújo; Marcos Antônio, Luiz Gustavo (Galoppo, 32’/2ºT) e Lucas Moura (Wellington Rato, 24’/2ºT); William Gomes (Wellington, 46’/2ºT), Erick (Henrique, 34’/2ºT)e Calleri (André Silva, 24’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinicius (Leo Naldi, 9’/2ºT), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Machado (Janderson, 36’/2ºT), Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Matheuzinho (Carlos Eduardo, aos 25’/1ºT), Osvaldo (Zé Hugo, 9’/2ºT) e Alejandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (go)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: (SAO); Willian Oliveira, Zé Hugo (VIT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.