Autores dos gols, Erick e William Gomes exaltam elenco do São Paulo

Neste domingo (25), o São Paulo levou a melhor contra o Vitória por 2 a 1 no MorumBIS, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo deixou o Tricolor na quinta colocação, com 41 pontos e permanece na briga por uma vaga direta no G4 do torneio nacional.

Logo depois da partida, Erick, que voltou a receber uma vaga no time titular, comemorou o resultado e falou sobre o elenco do Tricolor, que entrega a Luis Zubeldía ótimas peças de reposição.

“Muito feliz por voltar a jogar no Morumbis, feliz pela vitória. Comemorar um pouco e descansar porque meio de semana já tem jogo. A luta é sadia. Só quem tem a ganhar é o São Paulo. Quem entra dá conta do recado. Feliz que o Zubeldía deu oportunidade para a gente

Quem também seguiu essa linha em relação as opções no grupo foi William Gomes. O garoto recebeu uma chance na equipe titular e anotou um lindo gol de fora da área. “Disputa sadia, importante ter essa disputa porque ajuda o elenco e o São Paulo. Feliz em disputar com Erick e Lucas Moura”.

Com o elenco descansado, o São Paulo volta a campo no meio da semana, mas pela Copa do Brasil. No MorumBIS, o rival é o Atlético-MG. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor vai encarar o Fluminense, no Maracanã. O duelo será no domingo (1º).

