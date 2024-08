Alerrandro diz o que faltou ao Vitória no MorumBIS

Neste domingo (25), o Vitória foi derrotado pelo São Paulo no MorumBIS por 2 a 1. O placar adverso deixou o Leão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o Rubro-Negro está na 17ª posição, com 22 pontos conquistados.

Na etapa inicial, o Vitória demonstrou muita dificuldade com as investidas do Tricolor, que soube explorar as jogadas pelos lados de campo e construiu o triunfo. Logo depois da partida, o atacante Alerrandro fez uma análise sobre o desempenho da equipe e projeta a próxima rodada.

“Acho que hoje a gente perdeu pelo primeiro tempo abaixo. Vir jogar fora de casa contra uma grande equipe não pode jogar assim no primeiro tempo. Segundo tempo corrigimos, mas não conseguimos sair com o ponto. Levantar a cabeça e trabalhar para conseguir um bom resultado agora contra o Vasco”, declarou.

Com o sinal de alerta ligado na luta contra a queda, o Vitória retorna ao Brasileirão no fim de semana. Domingo (1º), o adversário é o Vasco, no Barradão. Vale citar, que atualmente, o Leão ostenta a marca de três jogos sem vencer na competição.

