Michel Araújo chora com piora do estado de Izquierdo

Titular do São Paulo neste domingo (25), o uruguaio Michel Araújo chamou a atenção logo depois que o duelo contra o Vitória encerrou. Visivelmente emocionado, ele saiu de campo amparado por companheiros e funcionários do Tricolor. O motivo é a sua preocupação com Izquierdo, jogador do Nacional-URU, que permanece internado devido uma arritmia cardíaca em jogo no MorumBIS, na última quinta-feira (22) e teve uma piora no quadro.

Inicialmente, a informação era de que o jogador havia sentido dores na reta final do jogo. Porém, a confirmação veio após o confronto que o caso do compatriota mexeu muito com o jogador do São Paulo e ele não segurou a emoção.

Envolvido e preocupado, Michel Araújo foi até a concentração do Nacional-URU nos últimos dias. O jogador permanece em contato diário com os dirigentes do time uruguaio para saber tudo em relação a Izquierdo.

Vale citar, que antes de iniciar o duelo contra o Leão, o São Paulo entrou em campo com uma camisa em homenagem ao zagueiro uruguaio com a frase: “Forza Izquierdo”.

Confira o boletim médico:

Internado desde o dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, o paciente Juan Manuel Izquierdo foi submetido a novos exames neste domingo, 25. A avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.