Palmeiras fatura nova bolada com gol de Endrick no Real Madrid

Endrick marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid neste domingo (25), na vitória do Real Madrid por 3 a 0 em cima do Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Mas quem comemorou junto com o atacante foi o Palmeiras. Isso porque o Verdão vai desembolsar uma nova quantia por conta do tento marcado pelo jovem.

Afinal, Endrick ativou uma cláusula do acordo entre Palmeiras e Real Madrid ao marcar um gol com a camisa merengue. Assim, o Verdão vai desembolsar cerca de R$217 mil por causa do tento. Os clubes não revelam até quando essa cláusula pode ser acionada, mas deve valer pelos próximos gols do atacante.

Assim, o jogador segue dando dinheiro aos cofres do Palmeiras. Antes de ir em definitivo para a Espanha, Endrick já rendeu valores milionários para o clube alviverde. Foram cerca de R$ 271,7 milhões, sendo R$ 198 milhões no valor fixo pela cotação da época e mais cerca de R$ 73,7 milhões em metas atingidas ainda pelo Verdão.

Além da cláusula de gols marcados, Endrick ainda pode render uma bolada para o Palmeiras através de jogos como titular no clube espanhol, prêmios individuais e troféus conquistados pelo clube. Neste domingo, ele atuou por apenas 11 minutos, mas o suficiente para acionar a primeira cláusula.

Pelo Palmeiras, o atacante já marcou 21 gols. Além disso, já são três com a camisa da Seleção Brasileira. Agora, a expectativa é saber quantos mais ele marcará com a camisa do Real Madrid.

