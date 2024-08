Ex-técnico da Inglaterra morre aos 76 anos, vítima de câncer

O ex-treinador da Inglaterra Sven Goran Eriksson teve morte confirmada, aos 76 anos, nesta segunda-feira (26). Aposentado, o técnico não resistiu às consequências de um câncer terminal no pâncreas, diagnosticado há dois anos. Além da seleção inglesa, o profissional teve passagens de destaque por Benfica e Lazio.





Em sua última semana de vida, o comandante sueco deu uma declaração comovente e em tom de despedida. A situação ocorreu durante gravações de documentário produzido pela Amazon Prime, que mostrará detalhes de sua vida e carreira no futebol.

“Espero que no final, as pessoas digam, ‘Sim, ele era um bom homem’. Mas nem todo mundo dirá isso. Espero também que vocês se lembrem de mim como um cara positivo tentando fazer tudo o que podia. Não se desculpem. Sorriam. Obrigado por tudo – treinadores, jogadores, a torcida. Foi fantástico. Cuidem-se, cuidem da sua vida e vivam-na. Tchau”, detalhou Eriksson.

O comandante tem passagens de destaque especialmente por Benfica e Lazio. Com os Encarnados, venceu três títulos do Campeonato Português. Na Lazio, levantou o troféu do Italiano na temporada 99/00, quando treinava a equipe Biancocelesti. Também conquistou a Supercopa e Recopa Europeias com a equipe italiana.

Entretanto, anteriormente, teve feito impressionante ao triunfar na Taça Uefa, antiga Liga Europa na temporada 1981/1982. Eriksson venceu o torneio pelo modesto Goteborg, da Suécia, e superou o tradicional Hamburgo, da Alemanha, na decisão.

Carreira vitoriosa do ex-treinador da Inglaterra

Ele também teve passagens pelo Manchester City e Leicester, na Inglaterra. Aliás, treinou a seleção daquele país entre 2001 a 2006. Ou seja, esteve à frente da equipe inglesa nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, além da Euro de 2004. Também comandou as seleções da Costa do Marfim e do México. Em março deste ano, Sven atuou pela última vez como técnico do time de lendas do Liverpool, em uma partida beneficente com também ex-jogadores marcantes do Ajax.

