Troca de casal? Jornalista traída por Marcelo Courrege é vista com ex de pivô da separação

A história midiática envolvendo Marcelo Courrege, Renata Heiborn e Carol Barcellos ganhou um capítulo inesperado nesta semana. Isso porque a ex-mulher do repórter da TV Globo apareceu acompanhada do ex-namorado da jornalista, pivô do fim do casamento, na noite da última sexta-feira (23), no Rio.

Renata Heiborn e André Vianna, ex de Carol Barcellos, curtiram o show de Mãeana no Circo Voador, na Lapa, zona central do Rio. Os dois chegaram e foram embora juntos e, apesar de não ter rolado demonstrações públicas de carinho, uma fonte disse à coluna Fábia Oliveira que o clima entre eles exalava intimidade.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram namoro no início deste ano, durante o carnaval, após 16 anos trabalhando juntos. O relacionamento entre eles se tornou público pouco tempo após a separação do repórter e, por isso, tornou-se alvo de diversas polêmicas no meio esportivo.

Relembre o caso

O namoro entre Marcelo Courrege e Carol Barcellos tornou-se público na primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro. A notícia, contudo, pegou o meio esportivo de surpresa e causou uma série de polêmicas. Isso porque a jornalista da TV Globo era uma das madrinhas de casamento do repórter com Renata, que inclusive acusou o ex de traição à época.

“Estivemos casados durante dez anos – 12 no total de relacionamento. Primeiro poto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha caso com uma amiga minha – madrinha do meu casamento”, começou:

“Num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga – daquelas confidentes. Demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não tinha opção de parar de viver. Eu não merecia isso”, se manifestou Renata.

Cabe destacar que o casamento de Renata e Marcelo já estava em crise antes da confirmação do fim. A própria jornalista revelou que havia pedido separação um ano antes de toda polêmica envolvendo Barcellos.

Carol Barcellos também se posicionou sobre as polêmicas à época, mas, ao contrário de Renata, não entrou em detalhes. “A história não é essa (…). Muitas mentiras, triste”, disse.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos trabalham juntos na Globo há 16 anos e, inclusive, estiveram na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A emissora enviou o casal à capital francesa para cobrir o dia a dia dos atletas e das competições.

Polêmica no jornalismo esportivo

Carol Barcellos se casou com André Vianna, flagrado com Renata Heiborn na sexta, em janeiro de 2022. A cerimônia ocorreu de manhã em meio ao cenário paradisíaco de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e invadiu a madrugada.

O casamento durou menos de dois anos, visto que Carol Barcellos assumiu relacionamento com Courrege em fevereiro de 2024. Já a separação entre o repórter e Renata Heiborn ocorreu no fim de 2023.

Renata Heiborn e André Vianna, conforme mencionados, acompanharam o show de Mãeana na última sexta-feira (23). A cantora, aliás, tem uma história parecida com a da jornalista esportiva pois mantinha união estável com Bem Gil, filho de Gilberto Gil, quando descobriu traição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.