Fred Bruno emociona web em anúncio de contrato com a Globo; veja vídeo

Fred Bruno sequer fez sua estreia na Globo, mas a novidade já tem repercutido positivamente nas redes sociais. Isso porque o influenciador emocionou os internautas ao compartilhar um vídeo com a reação de seus pais ao saber do acordo firmado entre o filho e a emissora nesta sexta-feira (26). O jornalista vai agregar a equipe esportiva do SporTV e produzir conteúdos para o Globo Esporte no Youtube.

“Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou! Um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando. Finalmente posso falar: “Mãe, ‘tô’ na Globo” (risos)”, escreveu Fred ao contar a novidade.

No vídeo, os pais do jornalista tentavam adivinhar qual surpresa o filho tinha reservado para eles desta vez. Ninguém acertou os palpites, que foram desde um novo neto a um segundo casamento, e Bruno, muito nervoso, deu a notícia tão aguardada.

Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou! Sempre foi um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando e eu finalmente posso falar: MÃE, TÔ NA GLOBO!!! Hahahahaha pic.twitter.com/JExhaplSdA — FRED BRUNO (@fred_b12) August 26, 2024

Fred na Globo

Após quase uma década de Desimpedidos, canal esportivo popular no Youtube, Fred Bruno agora vai se arriscar na programação dos canais Globo. O jornalista vai participar do ‘Tá na Área’ e do ‘Troca de Passes’ – ambos no SporTV, canal fechado da emissora. A estreia de Fred deve ocorrer durante a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ou seja, na primeira semana de setembro, dia 6.

Fred também terá como uma de suas atribuições a criação de conteúdos para o canal do Globo Esporte, no Youtube. O influenciador, que participou por nove anos do ‘Desimpedidos’, também na plataforma, vai usar sua experiência para tornar-se o rosto da emissora no site.

“Eu sempre sonhei muito grande. A Globo era um sonho distante no início e hoje ele está acontecendo. Fruto do meu trabalho, da minha determinação e das pessoas incríveis que passaram na minha carreira. Então, eu não consigo definir esse momento com outra palavra que não seja ‘sonho’. Meus sonhos me trouxeram aqui. Mesmo realizando vários outros durante esses últimos dez anos, faltava esse”, disse Fred ao F5, do UOL.

