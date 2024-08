Ex-Botafogo, Victor Sá marca primeiro gol na temporada e decide clássico na Rússia

Na tarde do último domingo (25), o Krasnodar, do atacante Victor Sá, ex-Botafogo, venceu o Dínamo de Moscou por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada da Premier League Russa. O gol que deu a vitória ao Krasnodar foi o primeiro do jogador nesta temporada. O brasileiro celebrou o gol marcado e os três pontos.

“Muito feliz pelo gol marcado, estava buscando esse gol e saiu no melhor momento possível. Era um jogo fora de casa, contra um adversário tradicional e que seria muito importante a gente vencer para poder avançar na tabela de classificação. Graças a Deus conseguimos fazer uma boa partida e conquistamos os três pontos”, disse.

O duelo contra o Dínamo era confronto direto. Assim, com a vitória, o Krasnodar passou o adversário na tabela e chegou aos 12 pontos somados. Dessa forma, a equipe de Victor Sá somou três vitórias seguidas. Além disso, Krasnodar segue invicta na competição e ocupa a terceira colocação. O atacante comentou sobre o bom momento da equipe e as pretensões do clube na competição.

“A liga tem muitos bons times, é uma disputa muito acirrada pela parte de cima da tabela. Estamos vivendo uma boa fase, a gente vem com três vitórias seguidas, o que nos colocou entre os primeiros colocados. Agora temos que manter isso para que a gente possa ficar entre os primeiros e no final da temporada a gente possa conquistar os nossos objetivos”, concluiu.

O atacante deixou o Alvinegro no início da temporada. Com a camisa do Botafogo, ele atuou em 93 partidas, marcou 10 gols e contribuiu com oito assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.