Botafogo volta a ter semana livre de treinos após seis semanas

Após um mês e meio, o Botafogo volta a ter uma semana inteira livre para treinos. Dessa forma, o elenco se reapresenta na manhã desta terça-feira (27) para iniciar a preparação para um duelo decisivo no sábado. O Alvinegro enfrenta o Fortaleza, atual líder do Campeonato Brasileiro, em confronto direto pelo topo da tabela.

No meio dessa semana vão acontecer os confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube carioca, por sua vez, foi eliminado pelo Bahia. Apesar de ficar de fora da briga por um título, o técnico Artur Jorge acredita que ter a semana apenas para pensar no duelo vai ajudar o time a ter a melhor versão:

“Temos agora uma semana de domingo a sábado sem compromissos, que com o tempo e dias de trabalho vamos nos preparar para o jogo contra o Fortaleza. É um adversário que têm feito o segundo turno com vitórias, que está na frente. Vamos ter que ter nossa melhor versão para conseguirmos vencer e recuperar a posição na tabela”, disse.

A partida será no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. O Alvinegro, por sua vez, terá o retorno de Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino, que estavam suspensos no empate em 0 a 0 contra o Bahia no domingo (25), fora de casa.

Botafogo e Fortaleza, portanto, duelam pela liderança do campeonato. O Leão assumiu o primeiro lugar após a vitória sobre o Corinthians e o tropeço do clube carioca contra o Bahia. A diferença entre as equipes é de um ponto. No entanto, o Fortaleza ainda tem um jogo a menos em relação ao Alvinegro.

