Cristiano Ronaldo revela planos para aposentadoria da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo está em início de temporada com o Al-Nassr, na Arábia Saudita, e já começa a pensar sobre os próximos compromissos com a seleção de Portugal, válidos pela Liga das Nações. Com mais de 20 anos defendendo o país, CR7 falou sobre como pretende se despedir do time.

“Tenho um orgulho imenso em representar as nossas cores, é um sonho. Por isso, quando eu decidir deixar a Seleção, não vou avisar ninguém com antecedência. Será uma decisão espontânea, mas muito bem pensada”, revelou o capitão em um trecho de uma entrevista ao canal ‘NOW’, que será divulgada na íntegra na noite desta segunda-feira (26).

Após o Euro 2024, especulou-se sobre o fim da carreira de Cristiano Ronaldo, de 39 anos, na Seleção. No entanto, ele deu uma dica sobre o que espera para o futuro.

“No momento, meu foco é ajudar a Seleção”, comentou, referindo-se às próximas competições em que Portugal participará, a Liga das Nações e as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, ao ser questionado sobre sua vida pós-carreira, CR7 afirmou que não tem interesse em ser treinador.

“No momento, não passa pela minha cabeça ser técnico de nenhuma equipe. Não vejo meu futuro indo por esse caminho. Tenho outros planos fora do futebol, mas só Deus sabe o que o futuro reserva”, completou.

