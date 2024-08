Fluminense tem semana livre para treinos; veja programação

Após a vitória de sábado (24), contra o Atlético-MG, em pleno Mineirão, o Fluminense terá a semana inteira de preparação para seu próximo compromisso. Como está eliminado da Copa do Brasil, o Tricolor só volta a campo no domingo (1º de setembro), quando recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o time poderá utilizar a semana para recuperar seus jogadores. O elenco ganhou folga nesta segunda-feira (26), mas já volta aos treinos na terça-feira (27), no CT Carlos Castilho. Confira, então, a programação do Flu para a semana.

Germán Cano, Marcelo e Renato Augusto, ausências nas últimas partidas, utilizarão o tempo disponível para tentar voltar aos relacionados. O atacante tem um problema no pé direito, enquanto o camisa 12 trata lesão na coxa direita. O meia, por sua vez, tem lesão na coxa esquerda.

Ignácio e Diogo Barbosa, porém, não têm possibilidade de atuar contra o Tricolor paulista. Afinal, ambos sofreram lesões no joelho esquerdo e precisam de intervenção cirúrgica. O Fluminense não anunciou o período de recuperação de nenhum dos casos.

Programação da semana no Fluminense

(Horários de Brasília)

Segunda-feira, dia 26

Folga

Terça-feira, dia 27

Treino no CT Carlos Castilho às 15h30

Quarta-feira, dia 28

Treino no CT Carlos Castilho às 9h30

Quinta-feira, dia 29

Treino no CT Carlos Castilho às 9h30

Sexta-feira, dia 30

Treino no CT Carlos Castilho às 9h30

Sábado, dia 31

Treino no CT Carlos Castilho às 9h30

Domingo, dia 1º de setembro

Fluminense x São Paulo, no Maracanã, às 18h30





