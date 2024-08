Arias entra em seleta lista de artilheiros estrangeiros do Fluminense

Em grande momento na carreira, Jhon Arias alcançou mais uma importante marca pelo Fluminense. Com o gol que sacramentou a vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG no sábado passado (24/08), o colombiano se tornou o oitavo maior artilheiro estrangeiro da história do Tricolor.

No clube desde 2021, Arias marcou o seu 38º gol com a camisa tricolor e ultrapassou Rongo, atacante argentino que fez 37 gols entre 1940 e 1941. Para assumir a sétima colocação do ranking, o camisa 21, afinal, precisa chegar aos 50 gols marcados por Emile Etchegaray, outro argentino, que jogou no clube entre 1903 e 1910.

Peça fundamental na conquista da Libertadores e Recopa, o colombiano, aliás, balançou a rede em momentos importantes desde que chegou ao Fluminense. O ídolo tricolor anotou, inclusive, os gols do título contra a LDU no jogo de volta da Recopa, além de ter marcado contra o Al-Ahly, do Egito, na semifinal do Mundial de Clubes de 2023.

Em 2024, Jhon Arias, inclusive, tem nove gols marcados e é o artilheiro da equipe. Aliás, o colombiano é o maior garçom do time na temporada, com sete assistências.

Maiores artilheiros estrangeiros da história do Fluminense:

1 – Welfare (Inglaterra) – 161 gols

2 – Russo (Argentina) – 155 gols

3 – Germán Cano (Argentina) – 89 gols

4 – Doval (Argentina) – 70 gols

5 – Romerito (Paraguai) – 59 gols

6 – Conca (Argentina) – 56 gols

7 – Emile Etchegaray (Argentina) – 50 gols

8 – Jhon Arias (Colômbia) – 38 gols

9 – Rongo (Argentina) – 37 gols

10 – Villalobos (Peru) – 33 gols

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.