Em jogo com polêmica, São Paulo vence o Grêmio pelo Brasileirão Feminino

Em jogo com polêmica, o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Cássia fez o primeiro de pênalti, mas Aline Milne marcou os gols das tricolores paulistas.

Aline Milene foi o nome do jogo no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A camisa 7 do São Paulo cometeu um pênalti, mas marcou os dois golaços da virada do São Paulo.

O pênalti de Aline foi polêmico e teve intervenção do VAR. A árbitra não marcou a penalidade em campo, mas foi chamada pelo VAR para revisar. Após ver o lance em que a bola tocou no peito da jogadora do Tricolor antes de bater no braço, ela optou por assinalar o pênalti.

Os Gols

O primeiro gol da partida saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. A arbitragem marcou pênalti após a bola bater na mão da jogadora do São Paulo. O lance foi revisado no VAR e gerou polêmica entre os torcedores. Cássia, camisa 28 do Grêmio, converteu o pênalti e fez 1 a 0 para as Gurias Gremistas.

O gol de empate do São Paulo, aliás, saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Aline Milene, de fora da área, anotou um belo gol e deixou tudo igual na partida. Já no segundo tempo, a camisa 7 deixou o São Paulo na frente no placar. Após receber cruzamento dentro da área, a camisa sete girou e acertou um belo chute.

E agora?

As equipes, aliás, voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (29), pelo jogo de volta. Os times se enfrentam no Estádio do Canindé, em São Paulo, às 14h45 (de Brasília). A derrota, inclusive, desta segunda-feira (26) faz com que o time gaúcho precise vencer a partida de quinta-feira (29), às 14h45min, no Canindé, em São Paulo, para sonhar com vaga às semis.

