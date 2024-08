Birmingham x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

Começa nesta terça-feira (27/8) a segunda fase Copa da Liga Inglesa, terceira competição em importância da Inglaterra e também conhecida como Carabao Cup. São 18 jogos (e outros sete na quarta). Um dos principais reúne o Fulham, um dos londrinos da Premier League, contra o tradicional Birmingham, mas que hoje está na Terceirona (ou League One). Nesta fase é jogo único. Assim, quem vencer, avança. Mas se der empate, pênaltis.

Este será o 95º duelo entre esses rivais seculares. O Birmingham, fundado em 1875, venceu 34. O Fulham, fundado em 1879, venceu 33. E foram 28 empates. Mas o Fulham venceu os últimos cinco jogos, dois deles pela Copa da Liga Inglesa.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Birmingham

O Birmingham está fora da Premier League desde desde 2010/11, exatamente a temporada na qual ganhou pela segunda vez a Copa da Liga Inglesa (a outra foi em 1962/63). O clube no qual se formou o astro Jude Belligham (hoje no Real Madrid) começou bem a temporada. Venceu dois jogos e empatou um, terminando em quinto lugar na Terceirona. Além disso, na primeira rodada da Copa da Liga, eliminou os londrinos do Charlton (1 a 0). Dessa forma, nesta terça-feira, espera vencer mais um time de Londres.

O time tem como técnico Chris Davies, ex-Tottenham. Ele não terá o zagueiro Sanderson, suspenso. Afinal, foi expulso contra o Charlton. Assim, Christoph Klarer e Krystian Bielik formam a dupa de zaga. Mas o ídolo da torcida, o veterano atacante Jutkiewicz, de 35 anos e mais de 300 jogos pela equipe, está confirmado no ataque.

Como está o Fulham

O técnico português Marco Silva deve fazer uma mudança no gol. Afinal, espera dar oportunidade a Benda, colocando o titular Leno no banco. Mas há uma outra dúvida na escalação. Muniz e Jiménez brigam por vaga no comando de ataque. Contudo, uma coisa é certa: o zagueiro espanhol Jorge Cuenca, contratado ao Villarreal fará a sua estreia.

“Cuenca está entre os titulares. Ele pode surpreender as pessoas que não o conhecem bem ou a La Liga. Enfim, estamos muito felizes em tê-lo aqui” disse Marco Silva

Outro que pode estrear e Berge (ex-Brighton). O gigante norueguês (1,95m) vem treinando, mas o técnico ainda não o considera 100% fisicamente. Assim, começará no banco. No mais, entra a base que venceu o Leicester por 2 a 1 pela Premier League, com destaque para o brasileiro Andreas Pereira.

BIRMINGHAM X FULHAM

2ª fase da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: 27/8/2024,

Local: St Andrew’s Stadium, Birmingham

BIRMINGHAM: Allsop; Laird, Bielik, Klarer, Cochane; Leonard, Paik; Anderson, Willumsson, Hansson; Jutkiewicz. Técnico: Chris Davies

FULHAM: Benda; Castagne, Cuenca, Bassey, Sessegnon; Reed, Cairney; Traore, Pereira, Iwobi; Jimenez (Muniz). Técnico: Marco Silva

Árbitro: Keith Stroud

Auxiliares: Ian Cooper and Richard Woodward

