Vegetti é decisivo, e Vasco vence Athletico-PR em São Januário

Em prévia da Copa do Brasil, o Vasco venceu de virada o Athletico por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Gabriel fez o primeiro para o Furacão, mas Emerson Rodríguez e Vegetti marcaram para o Cruz-Maltino na etapa final. Hugo Moura ainda marcou, mas foi anulado pelo VAR. Apesar da vitória, a equipe carioca demonstrou muitas fragilidades e cresceu somente no fim.

Com o resultado, o Vasco pulou para oitava posição, com 31 pontos. O Athletico, por sua vez, fica na 10ª posição, com 29 somados. Agora, os times mudam a chave para a Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na quinta-feira, às 20h, também em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da competição nacional.

Pouca criação

O Vasco iniciou a partida sendo mais incisivo e indo ataque, principalmente, pelo lado esquerdo. Entretanto, não levou grande perigo. Do outro lado, o Athletico apostou em contra-ataques e assustou mais. Com a eficiência ao lado, o Furacão abriu o placar com Gabriel em chute de fora da área. O volante, aliás, não balançava as redes há três anos. Depois disso, o Cruz-Maltino voltou a pressionar, porém com dificuldades para criação. O time só teve uma chance em cabeçada de Vegetti. Emerson Rodríguez colocou uma bola no travessão, mas estava impedido. Mas de fato os visitantes mereceram o placar pela organização e eficiência.

Time da Virada (na marra!)

Na volta para a segunda etapa, o Vasco seguiu na mesma maneira: muita dificuldade de criar e deixou espaços na defesa. Canobbio e Nikão tiveram chances para ampliar a diferença. Mas o Vasco conseguiu equilibrar a partida e foi mais ao setor ofensivo. Emerson Rodríguez, que vinha sendo um dos mais criticados em campo, arrumou um contra-ataque e deixou o placar tudo igual. Pouco tempo depois, Payet cruzou, Thiago Heleno afastou e Hugo Moura colocou pra dentro. No entanto, o gol foi anulado pelo VAR, pois Vegetti estava impedido e atrapalhou o zagueiro do Athletico.

Mas o Cruz-Maltino não desistiu e cresceu. Payet abriu para Leandrinho, que cruzou na medida para Vegetti. Em sua especialidade, o atacante cabeceou firme, para o chão, e estufou a rede de Léo Linck. Depois diss, foi só admnistrar a vantagem e comemorar.

VASCO 2×1 ATHLETICO

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data-Hora: 26/8/2024 (segunda), às 21h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet (Sforza, 49’/2°T); Emerson Rodríguez (Leandrinho, 38’/2°T), Adson (Rayan, intervalo) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATHLETICO: Léo Link; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel e Gabriel (Felipinho, 43’/2°T); Erick, Christian e João Cruz (Cuello, 18’/2°T); Nikão (Praxedes, 43’/2ºT), Canobbio (Julimar, 31’/2°T) e Mastriani (Di Yori, 31’/2°T). Técnico: Martín Varini.

Gols: Gabriel, 23’/1°T (0-1); Emerson Rodríguez, 22’/2°T (1-1); Vegetti, 40’/2°T (2-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Michael Stanislau (Ambos RS)

Cartão amarelo: Mateus Carvalho (VAS), Thiago Heleno, João Cruz, Martín Varini (CAP)

Cartão vermelho: –

