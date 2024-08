Paiva elogia postura do Vasco ao segurar vitória contra o Athletico, pelo Brasileirão

O Vasco demonstrou força e resiliência nesta segunda-feira (26) para virar o jogo contra o Athletico, em São Januário, e garantir a vitória, diferente do que ocorreu contra Bragantino e Criciúma, quando deixou os adversários empatarem nos acréscimos.

Desse modo, o comandante do Gigante da Colina, Rafael Paiva, elogiou a postura de sua equipe. O resultado coloca o time carioca em oitavo lugar, somando 31 pontos.

Veja como foi o jogo: Vegetti é decisivo, e Vasco vence Athletico-PR em São Januário

“A gente tem conversado muito sobre esse assunto. Se olharmos para trás, foram mais jogos em que sofremos gol no final. Internamente, estamos tentando buscar o motivo. Acho que em alguns momentos é mérito do adversário, e em outros, recuamos demais. Conversamos muito sobre isso. Hoje, nossa postura foi completamente diferente, tentamos manter a pressão e ficar mais adiante. A torcida também vibrava o tempo todo. Precisamos manter essa regularidade. Nos próximos jogos, temos que mostrar essa regularidade para parar de perder pontos importantes. Estamos no G-8 e poderíamos estar mais próximos de uma Libertadores e mais distantes do Z-4. Estamos buscando essa evolução”, resumiu Rafael Paiva.

Todavia, as equipes voltam a campo na quinta-feira (29), e o duelo valerá pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será novamente no Estádio de São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.