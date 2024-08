Paiva vê Vasco vivo em briga por Libertadores; veja contas

Após o triunfo do Vasco por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o treinador Rafael Paiva mostrou certa empolgação e afirmou que vê o Cruz-Maltino muito vivo na briga por uma vaga na Libertadores. Vale lembrar que a equipe carioca somou oito pontos nas cinco rodadas que disputou até aqui no returno do Brasileirão.

“A gente conversa entre nós que essa tem que ser nossa intenção (brigar por vaga na Libertadores). Entre nós, tem que buscar o limite sempre mais alto… A gente vai brigar sempre para estar melhor colocado”, comentou Rafael Paiva.

Com o resultado em São Januário, o time de Rafael Paiva chegou ao oitavo lugar, com 31 pontos. No momento, o Bahia é quem fecha o G6, com 39. O time nordestino, porém, tem uma partida a mais. Entre eles, encontra-se o Cruzeiro, com 37, mas também com 23 partidas. Vale destacar que o Vasco ainda encara as duas equipes neste segundo turno, assim como Bahia e Cruzeiro ainda jogarão no returno, com mando dos mineiros.

Comparação com anos anteriores

Até o final do Brasileirão, o Vasco terá sete jogos como mandante: Palmeiras, Juventude, Bahia, Inter, Atlético-GO e Atlético-MG, além do Cuiabá, adiado do primeiro turno. Além disso, a equipe de Rafael Paiva fará ainda outras duas partidas no Rio, mas como visitante, nos clássicos contra Botafogo e Flamengo.

Caso vença todos os nove, o Cruz-Maltino chegará aos 58 pontos, o que pode ser suficiente para confirmar a classificação para a Libertadores. No ano passado, o Bragantino terminou em sexto lugar, com 62 pontos. Em 2022, por sua vez, o Athletico-PR foi quem fechou o G6, com 58 pontos. Já no Brasileirão de três anos atrás, o Bragantino ficou em sexto, com 56 pontos.

Segunda via

Além do Brasileirão, o Vasco também pode se classificar para a Libertadores de 2025 através da Copa do Brasil. Para isso, “basta” ser campeão. O time de Rafael Paiva encara novamente o Athletico-PR nas quartas de final do mata-mata nacional. O jogo de ida será realizado nesta quinta-feira (29), às 20h, em São Januário. A volta acontecerá apenas no dia 11/09.

Caso avance, o Cruz-Maltino irá encarar Atlético-MG ou São Paulo na semifinal. Já numa eventual final, o Vasco de Rafael Paiva irá encarar Flamengo, Bahia, Corinthians ou Juventude.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.