Flamengo descarta contratação de ponta-direita por imbróglios em negociação, diz jornalista

O Flamengo se jogou no mercado em busca de peças capazes de suprir carências no elenco e, naturalmente, alguns nomes surgiram como recomendações. Caso, por exemplo, do atacante Roberto Alvarado, do Chivas, do México. Nessa segunda-feira (26), a mídia esportiva mexicana trouxe à tona um interesse do Rubro-Negro na contratação de ‘Piojo’ – apelido dado ao ponta-direita. O desejo dos cariocas de fato ocorreu, segundo a imprensa brasileira, mas o contato não passou de uma simples sondagem.

A notícia sobre o interesse do Flamengo em Roberto Alvarado repercutiu rapidamente no Brasil e logo mobilizou apurações da mídia esportiva nacional. Segundo Venê Casagrande, o Rubro-Negro realmente sondou a situação do atacante, mas não conseguiu ”avançar em outras frentes” e sequer chegou a fazer proposta ao Chivas.

O possível interesse no atacante do clube mexicano causou estranheza em torcedores, visto que o Flamengo está otimista pela contratação de Gonzalo Plata – que também atua pela ponta-direita. O Rubro-Negro pretende, inclusive, concluir a negociação ainda nesta semana.

Flamengo no mercado

Torcedores do Flamengo cogitaram que o interesse em Alvarado seria uma espécie de ‘plano b’ após uma possível negativa na negociação por Plata. Isso porque, apesar de ter acertado questões contratuais com o equatoriano, o Rubro-Negro enfrenta dificuldades nas trativas com o Al-Sadd, do Catar.

O Flamengo se dispõe a pagar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21,7 milhões) de imediato por 30% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata. O clube pretende estipular metas progressivas no acordo com os árabes. Ou seja, que o obriguem a pagar os 70% restantes de forma progressiva. O valor total da negociação seria algo em torno de 11,6 milhões de euros (R$ 72,1 milhões).

O Al-Sadd, por sua vez, faz jogo duro em relação aos valores e metas estipuladas. No entanto, o Flamengo se mantém otimista por um desfecho positivo na negociação, visto que o pagamento integral dos direitos econômicos ainda são factíveis e há conversas em andamento.

O Flamengo anunciou dois reforços nos últimos cinco dias: Michael, que já estreou, e Alex Sandro. O lateral-esquerdo assinou seu contrato com o clube na tarde dessa segunda-feira (26), com vigência até dezembro de 2026. O Rubro-Negro também encaminhou a contratação de Carlos Alcaraz, do Southampton, para se tornar o terceiro nome nesta janela de transferências. A cúpula rubro-negra aguarda apenas a assinatura do argentino para anunciá-lo oficialmente.

