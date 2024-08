Ex-Juve e Arsenal, Szczesny anuncia aposentadoria aos 34 anos

O polonês Szczesny anunciou a aposentadoria do futebol, nesta manhã (27). O agora ex-goleiro teve passagens marcantes por Arsenal e Juventus, além da sua seleção nacional. Curiosamente, o fim da carreira veio mesmo com uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“Dei ao jogo tudo o que tinha, 18 anos da minha vida, sem desculpas. Hoje, apesar de meu corpo ainda se sentir preparado para desafios, meu coração não está mais. Sinto que agora é a hora de dar toda minha atenção para minha família. Portanto, decidi me aposentar do futebol profissional”, publicou Szczesny em uma rede social.

Apesar de ser polonês, Szczesny foi revelado pelo Arsenal. Ele defendeu profissionalmente o clube londrino entre 2009 e 2015. No período, contudo, ainda teve um empréstimo ao Brentford, na temporada 2009/2010. O agora ex-arqueiro conquistou duas Copas da Inglaterra e uma Supercopa com os Gunners.

Szczesny transferiu-se para a Roma em 2015, onde ficou por duas temporadas, sem conquistar títulos. Após defender a Loba, o polonês transferiu-se para a Juventus. Aliás, ele empilhou títulos pela Velha Senhora, de onde saiu agora em agosto. Nestes sete anos, ele conquistou oito taças: três italianos, três Copas da Itália e duas Supercopas.

Já pela seleção polonesa, Szczesny disputou três Eurocopas e duas Copas do Mundo. Na última delas, inclusive, ficou lembrado por defender um pênalti de Messi em derrota de 2 a 0 para a Argentina na fase de grupos. Apesar da derrota, esta defesa ajudou a Polônia a se classificar para as oitavas de final por conta do saldo de gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.