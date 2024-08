Cúpula do Cruzeiro se reunirá com bilionário nesta terça-feira

O Cruzeiro realizará uma reunião importante nesta terça-feira (27), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O encontro está agendado para as 11h (de Brasília). Participarão da reunião representantes da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro e o bilionário João Adibe, proprietário da empresa farmacêutica Cimed.

Adibe anunciou o encontro em seu Instagram. Ele passará primeiro por uma das fábricas da Cimed em Pouso Alegre (MG) antes de seguir para a Toca da Raposa. Após a reunião, ele almoçará com membros da SAF do Cruzeiro e retornará a Pouso Alegre.

O objetivo da reunião, segundo Adibe, é o “planejamento da temporada”. Serão discutidos temas como patrocínio e outras questões entre a Cimed e o Cruzeiro.

A Cimed é patrocinadora da Raposa desde outubro de 2022. Nesta temporada, a empresa ampliou o contrato, incluindo também a marca Lavitan. O vínculo entre a Cimed e o Cruzeiro está previsto para durar até dezembro de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.