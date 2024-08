Palmeiras ficou perto de contratar Vitor Roque, mas negociação melou

Vitor Roque é o novo jogador do Real Betis. Contudo, ele ficou próximo de defender outra equipe nas cores verde e branca. De acordo com a ‘Espn’, o atacante chegou a ficar perto de ser atleta do Palmeiras. Contudo, seu desejo de permanecer na Europa pesou na hora de tomar sua decisão.

Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque já procurava um novo clube na temporada. O Verdão, por sua vez, seguia com o interesse de trazer mais um centroavante para seu elenco. Após ver as conversas com Gabigol esfriarem, o ”Tigrinho” virou uma opção no Palmeiras, que chegou a abrir conversas com o clube catalão.

O Barcelona indicou que toparia o empréstimo, quanto do estafe do atleta, que gostou do salário oferecido e da chance de um regresso a um clube de ponta no Brasil. Além disso, o agente acreditava que o Verdão teria uma vitrine ideal para o jogador voltar para a Seleção Brasileira. Contudo, Vitor Roque reforçou o desejo de seguir na Europa. Assim, um retorno ao futebol brasileiro acabou descartado.

Inicialmente, surgiu o interesse do Sporting, de Portugal, mas as negociações com o time de Lisboa não evoluíram bem. Assim, o Real Betis apareceu e agradou o jogador, que poderia se adequar mais rápido ao futebol espanhol.

Vitor Roque se junta ao Real Betis

O ex-jogador do Athletico-PR chega ao clube alviverde por empréstimo de uma temporada junto ao Barcelona, válido até 30 de junho de 2025. Além disso, o clube da Andaluzia tem a opção de compra ao final do vínculo.

Além disso, segundo informações da imprensa espanhola, o empréstimo ao Betis inclui a opção de renovação por mais um ano, até 2026. Após isso, o clube pode comprá-lo por 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador.

