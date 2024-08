Copa do Brasil: Veja informações de ingressos para Flamengo x Bahia

Os ingressos para o jogo de volta entre Flamengo e Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, começam a ser vendidos nesta terça-feira (27), às 16h (de Brasília). A partida será na quinta (12), às 21h45, no Maracanã. Durante este primeiro momento, somente os sócios-torcedores podem adquirir entradas para partida.

Dessa forma, as entradas devem ser compradas no site oficial do clube. A comercialização para o público geral, portanto, começa nesta quarta-feira (28), às 16h. Os valores para a torcida rubro-negra variam entre R$ 30 e R$ 1.100. Por outro lado, o setor visitante está R$ 70 a meia-entrada e R$ 140 a inteira.

Horários disponíveis para compra

Valores dos ingressos

Flamengo x Bahia

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.