Jean David é inscrito e pode estrear pelo Vasco na Copa do Brasil

Anunciado nesta terça-feira (27) pelo Vasco, o atacante Jean David foi, enfim, inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o jogador de 31 anos já pode estrear pelo novo clube.

Assim, sua primeira partida pode ser já nesta quinta-feira (29), quando o Cruz-Maltino volta a enfrentar o Athletico, desta vez pela Copa do Brasil. Havia sensação de ansiedade no clube por conta do prazo. O jogador tinha até esta quarta (28) para ser inscrito nas quartas de final da Copa do Brasil. Sendo assim, ele está apto também para o jogo da volta.

Como vinha atuando regularmente pelo Toluca-MEX, seu antigo clube, Jean está em condições físicas de atuar já na quinta. Ele é o quinto reforço do Vasco nesta janela de transferências. Antes dele, chegaram Souza, Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez.

Todos eles já estrearam, faltando apenas Jean David atuar pelo time da Cruz de Malta. O Vasco, aliás, segue no mercado em busca de reforços. As posições ainda procuradas são zagueiro (que atue pela esquerda) e um volante.

