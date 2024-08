Corinthians decide pagar para ter Hugo Souza contra o Flamengo

O Corinthians decidiu que pagará a multa para ter o goleiro Hugo Souza contra o Flamengo no domingo, às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Dessa maneira, o Timão vai desembolsar R$ 500 mil para poder escalar o arqueiro, que está emprestado pelo Rubro-Negro até o fim do ano.

No contrato, há uma cláusula que garante que o Flamengo seja recompensado cada vez que o goleiro entrar em campo contra o time de Tite. Assim, o Corinthians precisa pagar o valor até sexta-feira (30) para garantir a escalação do atleta para o confronto de domingo.

A situação pode ocorrer mais duas vezes, porém pela Copa do Brasil. Afinal, Flamengo e Corinthians estão no mesmo lado da chave da competição e, caso avancem sobre Bahia e Juventude, respectivamente, se encontrariam na semifinal. Dessa maneira, o clube paulista teria que pagar R$ 500 mil em cada um dos dois jogos para ter o goleiro em campo.

Para ter Hugo Souza por empréstimo, o Corinthians pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) ao Rubro-Negro, com contrato até o fim do ano. Ao que tudo indica, o clube do Parque São Jorge vai ativar a cláusula de compra ao fim do vínculo. Assim, terá que pagar mais 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Hugo Souza foi titular em todos os 12 jogos desde que chegou ao Corinthians. Ele foi o herói nas duas disputas de pênaltis que a equipe enfrentou, pela Copa do Brasil e Sul-Americana, garantindo o Timão nas quartas de ambas as competições.

