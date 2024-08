Ex-Palmeiras faz comparação entre Estêvão e Cristiano Ronaldo

Ex-jogador do Palmeiras, Paulo Turra comparou os estilos de Estêvão e Cristiano Ronaldo. Atualmente técnico, o ex-zagueiro relembrou do tempo em que enfrentou o astro em Portugal e avaliou a forma de jogar do jovem como similar ao início do atleta português.

Em entrevista ao História da Bola, do UOL, Paulo Turra deu mais detalhes do confronto com CR7 e os pontos que o aproximam de Estêvão.

“Eu joguei contra o Cristiano Ronaldo em 2003, quando ele foi vendido para o Sporting (…). Nós (Boavista) empatamos em 1 a 1, ele entrou no segundo tempo. Ele é muito parecido, mas é destro, com o biotipo do Estevão, do Palmeiras, fininho assim (…). Era um lápis, sabe? Um lápis. Fininho, mas ágil. Driblava para os dois lados, ambidestro. Porque ele também define muito bem com a perna esquerda. Foi um Deus nos acuda para o meu lado”, contou o ex-jogador.

De acordo com Turra, atualmente sem clube após deixar o comando técnico do Vitória de Guimarães (POR), a habilidade demonstrada por Estêvão atualmente é tão capaz de desequilibrar uma partida quanto Cristiano Ronaldo nos tempos de Sporting, principalmente com jogadas individuais.

“Se vocês pegarem um vídeo do Cristiano Ronaldo quando era jovem nessa faixa de 17, 18 anos dele, vão ver o Estevão”, comparou o ex-técnico do Santos e do Athletico.

Destaque no Palmeiras, venda ao Chelsea e primeira convocação para Seleção

Aos 17 anos, Estêvão é atualmente um dos principais jogadores do Palmeiras. O destaque precoce fez com que o Chelsea adquirisse o jovem por 61,5 milhões de euros (45 milhões de euros fixos + 16,5 milhões de euros em metas). Ele só poderá seguir para a Inglaterra quando completar 18 anos, em abril do ano que vem.

Além disso, o jovem vive a expetativa de disputar pela primeira vez uma partida pela Seleção Brasileira. Ele foi convocado por Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai, em setembro, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.