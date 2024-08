São Paulo: Zubeldía tem dúvida na zaga para duelo contra o Atlético-MG

O São Paulo tem um desfalque importante para o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, o técnico Luis Zubeldía terá que escolher o substituto de Alan Franco, que está suspenso do confronto.

O parceiro de Arboleda contra o Galo ainda é uma incógnita. Contudo, no duelo contra o Vitória, pelo Brasileirão, Zubeldía colocou Ferraresi como lateral-direito e Sabino na zaga. Os dois jogadores são os favoritos para assumir o lugar do argentino.

Ferraresi leva vantagem na briga para ser titular por já estar há mais tempo no São Paulo e tem mais jogos na atual temporada. O venezuelano está desde 2022, enquanto Sabino chegou em 2024.

No entanto, pesa a favor de Sabino ser canhoto e estar acostumado a atuar no lado esquerdo da zaga. Justamente o lugar que está vago com a suspensão de Alan Franco.

Dessa maneira, o possível São Paulo para enfrentar o Atlético no Morumbis, nesta quarta-feira, tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi (Sabino) e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

