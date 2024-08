Inter anuncia a contratação do lateral Nathan, do Santos

O Inter fechou com mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (27), o Colorado anunciou a contratação do lateral-direito Nathan, que pertence ao Santos. Ele assinou contrato de empréstimo até junho de 2025.

A negociação entre as partes estava bastante adiantada desde a semana passada. O jogador, de 22 anos, foi aprovado nos exames médicos e finalizou a transferência. Vale destacar que o lateral tem vínculo com o Peixe até dezembro de 2026.

A lateral direita é uma das carências do elenco colorado. Afinal, o técnico Roger Machado viu o titular Bustos deixar o clube rumo ao River Plate, da Argentina. O reserva imediato era Mallo, que também saiu. Assim, ficou sem jogadores especialistas na posição, e o treinador passou a improvisar o volante Bruno Gomes no setor.

Apesar do anúncio de Nathan, o Inter ainda quer outro jogador para a posição. Braian Aguirre, do Lanús, é o favorito. Todavia, as negociações estão paralisadas a uma semana do encerramento da janela de transferências.

Nathan estava emprestado pelo Santos ao Famalicão, de Portugal, na última temporada. Na Europa, disputou 28 jogos, sendo 21 como titular.

Ao fim da temporada no Velho Continente, Nathan estava treinando no CT Rei Pelé para manter a forma física, porém não foi reintegrado ao elenco do Santos. Fábio Carille vem utilizando JP Chermont como titular, com Rodrigo Ferreira e Rayner como opções.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.