Carl Zeiss Jena x Leverkusen: onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta quarta-feira (27/8) o Carl Zeiss Jena, time semiprofissional que disputa a quarta divisão alemã, enfrentará, em casa, no Estádio Ernst Abbe Sportfeld, o Leverkusen, atual campeão da Bundesliga. O jogo no encerra a primeira fase da Copa da Alemanha, que tem exatamente o Leverkusen como atual dono do título.

Nesta fase, que é em jogo único, que vencer avança. Mas em caso de empate, decisão por pênaltis. Na história os times já se enfrentaram duas venzes, ambas pela Copa da Alemanha, com vitórias do Leverkusen.

Onde assistir

Os canais ESPN 4 e Disney+ transmitem a partir das 13h (de Brasília).

Como está o Jena

O Jena, na quarta divisão, vai muito bem. Afinal, lidera o seu grupo na Quarta Divisão, com cinco vitórias em cinco jogos. Mas nada indica que conseguirá sucesso diante de um time que desde 2022 não perde um jogo oficial na Alemanha. Para completar, o time da casa terá cinco desfalques. Porém, nem assim, o entusiasmo é menor no elenco e na torcida, que esgotou em horas os 15 mil ingressos colocados à venda.

“Os meus jogadores estão altamente motivados. Vamos enfrentar o campeão alemão e da Copa da Alemanha, fortíssimo. Contudo, todos querem proporcionar aos espectadores um grande jogo aqui no nosso belo estádio”, disse o técnico Henning Bürger, que completou. “Vencemos os cinco jogos que disputamos na nossa liga. Assim, queremos mostrar que jogamos um bom futebol”.

Como está o Leverkusen

Ciente de que há um abismo técnico entre as equipes, o técnico Xabi Alonso já avisou que entra em campo sem seus principais jogadores: Wirtz, Frimpong e Hincapie (poupados); Boniface e Kossounou (suspensos) e Exequiel Palacios (machucado). Mesmo assim, quase com um time B, Xabi ainda espera uma vitória sem muito susto.

“Não considero que este seja um jogo fácil. Afinal, o Jena está com campanha 100% na temporada e eu terei alguns desfalques. Felizmente, temos um elenco amplo e com muitas opções. Assim como ocorreu na temporada passada, a rotação da equipe também será importante mais uma vez. Tenho confiança em cada jogador que entrar em campo”, disse Alonso.

Carl Zeiss Jena x Leverkusen

1ª rodada da Copa da Alemanha

Data e horário: 28/8/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Ernst Abbe Sportfeld, Jena (ALE)

Carl Zeiss Jena: Liesegang; Butzen, El Haija, Reddemann, Kramer; Gipson, Muqaj, Schau, Richter; Weinhauer, Sezer. Técnico:

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Belocian; Tella, Andrich, Garcia, Arthur; Hofmann, Adli; Schick. Técnico:

Árbitro: Tobias Welz

Auxiliares: Martin Thomsen e e Cristian Ballweg

