Nottingham Forest x Newcastle: onde assistir, escalações, arbitragem

Quarta-feira (28/8) de jogão, Nottingham Forest x Newcastle. Este duelo fecha a 2ª fase da Copa da Liga Inglesa e será às 16h30 (de Brasília) no City Ground. E com uma atração a mais no time visitante. Afinal, marcará o retorno, no Newcastle, de Sandro Tonali. O italiano cumpriu suspensão de dez meses por envolvimento com apostas ilegais, foi relacionado e estará no banco de reservas.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Nottingham

O técnico Nuno Espírito Santo tem time quase completo, exceto Danilo, que deve perder quase toda a temporada por causa da fratura na estreia do Inglês. Assim, ele já sabe que conta com a volta de Yates ao meio de campo. Boly, outro que não jogou na vitória sobre o Southampton, também tem chance de começar como titular assim como Awoniyi. Tudo para o time conseguir um bom resultado, eliminando um rival poderoso.

Com está o Newcastle

Todas as atenções estão mesmo voltadas para a volta de Tonali, um dos princupais jogadores do elenco. Mas o técnico Eddie Howe sabe que terá um duelo complicado. Assim, não deve escalar desde o início um jogador há tanto tempo fora e sem ritmo de jogo.

“Tonali está em forma. Mas não teve tempo de jogo. Ele trabalhou muito duro com a equipe de ciências esportivas para estar no topo de sua forma física e para garantir que ele esteja mais em forma do que quando foi banido.”

A defesa segue com o desfalque de Schar, suspenso. Botman, Lascelles e Miley estão machucados e foram vetados. Porém, felizmente, Bruno Guimarães treinou sem nada sentir. Assim, está confirmado. Na frente, Almirón e Barnes devem ser as apostas.

Nottingham Forest x Newcastle

2ª fase da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: 28/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: City Ground, Nottingham (ING)

NOTTINGHAM: Carlos Miguel; Williams, Boly, Omobamidele e Toffolo; Dominguez e Yates; Jota Silva, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Awoniyi. Técnico:

NEWCASTLE: Vlachodimos; Trippier, Kelly, Burn e Hall; Willock, Bruno Guimaraes e Longstaff; Almiron, Osula e Barnes. Técnico: Eddie Howe

Árbitro: John Brooks

Auxiliares: Adrian Holmes e Wade Smith

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.