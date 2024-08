Palmeiras encaminha a contratação de joia do Fluminense

O Palmeiras está muito próximo de bater o martelo e anunciar tação do meia Agner, do Fluminense. O jogador vai integrar o time sub20 do Verdão e assinar contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra.

De acordo com o Nosso Palestra, o desejo pela contratação é a possibilidade de trabalhar e desenvolver o jogador para no futuro disputar posição no elenco principal.

Apesar de ser considerado uma joia da base carioca, Agner chegou a figurar o grupo comandado por Fernando Diniz e até acabou relacionado em jogos do Brasileirão 2023.

Antes de encaminhar a transferência ao Palmeiras, Agner tinha contrato com o Fluminense até 2026. No Tricolor, ele ganhou muito destaque na categoria de base como Cria de Xerém.

Crias da Academia

Vale citar, que nos últimos anos, o Palmeiras ganhou destaque nas categorias de base e formou inúmeros jogadores de sucesso, como, por exemplo, Endrick e Estêvão. Além disso, vendeu diversos garotos por uma bolada de dinheiro. Sendo assim, a meta é dar sequência no projeto de formar grandes atletas.

