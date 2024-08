Juan Izquierdo, jogador do Nacional, morre em São Paulo

O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que sofreu um mal súbito no jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores, faleceu na noite desta terça-feira (27). Desde o fato que ocorreu no MorumBIS, ele estava internado no Hospital Albert Eistein e, nos últimos dias, não teve evolução em seu quadro clínico.

Em post na rede social, o Nacional comunicou a partida do jogador. Aos 27 anos, o zagueiro deixa duas filhas e a esposa.

Nas próximas horas, o Nacional irá realizar o translado do corpo até o Uruguai, onde será velado junto aos familiares, elenco do clube e torcedores.

Carreira do jogador

Projetado pelo Cerro, Juan Izquierdo colecionou passagens pelo Peñarol, Montevideo Wanderers, Atlético San Luis, Liverpool-URU e Nacional.

Confira a nota do Nacional sobre Izquierdo:

É com profunda dor e impacto em nossos corações, que o Club Nacional de Football comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo.

Expressamos as mais sinceras condolências a família e amigos.

Todo Nacional está de luto por sua perda irreparável.

Juan, você estará sempre em nossos corações.

