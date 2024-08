Imprensa internacional repercute morte do jogador Juan Izquierdo

A imprensa internacional comentou a morte de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, na noite desta terça-feira (27). O zagueiro de 27 anos sofreu um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbi, e estava internado no Hospital Albert Einstein.-

Desse modo, um dos principais jornais do Uruguai, o El País, foi um dos primeiros a publicar algo sobre o zagueiro do Nacional.

“O impossível sempre foi possível para Juan, que antes da morte do avô prometeu que seria campeão uruguaio pelo Liverpool e acabou cumprindo no final de 2023. O impossível sempre foi possível para Juan, que aos 16 anos pensou em abandonar o futebol e passou várias manhãs reformando banheiros e ajudando na limpeza ao lado de Nelson, seu pai e ídolo. Ele sempre comemorava seus gols pensando na esposa Selena e na filha de dois anos e meio. Há oito dias, foi pai pela segunda vez e, hoje, a vida quis que sua história terminasse aqui”, diz um trecho do jornal.

