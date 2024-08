Força Aérea irá transportar o corpo de Juan Izquierdo ao Uruguai

Nesta terça-feira (27), o Nacional confirmou a morte do zagueiro Juan Izquierdo. Aos 27 anos, ele sofreu um mal súbito no duelo contra o São Paulo na última quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Libertadores da América. Internado no Hospital Albert Einstein, o jogador não resistiu ao tratamento.

Assim que soube da morte do jogador, o Governo uruguaio entrou em ação para ajudar o Nacional e, principalmente a família de Izquierdo. Um avião da Força Aérea será responsável por fazer o translado do corpo ao Uruguai. Além disso, outro será destinado para o retorno dos familiares, de acordo com o jornal “El Observador”.

Relembre o caso de Juan Izquierdo

No duelo da volta pelas oitavas da Libertadores da América entre São Paulo e Nacional, Juan Izquierdo entrou no intervalo da partida e, na reta final do confronto, caiu desacordado no gramado do MorumBIS logo depois de sofrer um mal súbito. O jogador recebeu atendimento no campo e foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein.

Antes da sua chegada ao hospital, ele sofreu uma parada cardíaca e precisou ser entubado. Desde então, os médicos realizaram tudo o que foi possível para salvar a vida do jogador. Aos 27 anos, Juan Izquierdo deixa esposa e duas filhas.

