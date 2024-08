De la Cruz, Suárez e demais jogadores lamentam morte de Izquierdo, do Nacional

Grandes nomes do futebol brasileiro e internacional publicaram mensagens de solidariedade para Juan Izquierdo. Entre eles, seus compatriotas, o atacante Suárez e o volante De la Cruz, do Flamengo.

Desse modo, De la Cruz lembrou que atuou com Juan no início de sua carreira, no Liverpool do Uruguai. O craque ainda postou uma foto com seu ex-companheiro.

“Voa alto, meu negro. Meus pêsames e um forte abraço à família nesse momento tão difícil. Soubemos rir por muito tempo e com essa bonita alegria vou lembrar de você, negão”, escreveu o meia do Flamengo, que também postou fotos com Izquierdo quando ambos eram crianças.

Veja mais: Imprensa internacional repercute morte do jogador Juan Izquierdo

“Dor, tristeza, difícil de explicar. Que descanse em paz e muita força para sua família e seus amigos”, postou Suárez em suas redes sociais.

Todavia, além disso, jogadores de destaque do futebol uruguaio lamentaram a morte de Izquierdo nas redes sociais, entre eles Diego Forlán, eleito o craque da Copa de 2010, e Diego Godín. Canobbio, do Athletico-PR, Varela, do Flamengo, e Puma Rodríguez, do Vasco, também se manifestaram.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.