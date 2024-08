Ferroviária-SP x Internacional (Brasileirão Feminino): onde ver e escalações

Nesta quarta-feira (28), Ferroviária e Internacional medem forças, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto será na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo terá início às 15h30 (de Brasília).

Como está a eliminatória

No primeiro jogo, os dois times ficaram empatados por 1 a 1. Por conta disso, o duelo está em aberto. Ou seja, quem vencer no tempo normal, fica com a classificação. Em caso de nova igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde assistir

O duelo entre Ferroviária-SP e Internacional será transmitido pela TV Globo para o Rio Grande do Sul e Canal GOAT, a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega a Ferroviária-SP

A Ferroviária-SP fez a segunda melhor campanha na fase de classificação. Se o ataque marcou 21 gols, a defesa é o ponto forte, pois foi vazada em 10 oportunidades. Como não poderia ser diferente, as grandes jogadoras do time estão na zaga, como, por exemplo, a zagueira Andressa e a goleira Raissa. No ataque, Lelê é a esperança de gols.

Como chega o Internacional

Jorge Barcellos aposta na garra das meninas coloradas para sair com a classificação. O destaque fica para a artilheira Priscila, que anotou o único gol da equipe no jogo de ida. Por outro lado, a atacante Chú está fora. A meia Analuyza é dúvida.

FERROVIÁRIA-SP X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro Feminino -2024 – Quartas de final

Data e horário: 28/4/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA-SP: Luciana; Kati, Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra; Cris, Raquel, Duda Santos e Micaelly; Mylena Carioca e Lelê. Técnica: Jéssica de Lima.

INTERNACIONAL: Bárbara; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Capelinha, Gabi Morais, Pati Llanos e Letícia Monteiro; Belén Aquino e Priscila. Técnico: Jorge Barcellos.

Arbitragem: Não divulgada pela CBF

