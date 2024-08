Palmeiras x Santos (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (28), Palmeiras e Santos medem forças pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, a partir das 17h45 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel. O classificado será definido em jogo único.

Onde assistir

O clássico entre Palmeiras e Santos será transmitido pelo Canal SporTV, a partir das 17h45 (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Dono da melhor campanha da fase de classificação, o Palmeiras somou 41 pontos e entra no mata-mata como o grande favorito a bater como campeão. Destaque para o setor ofensivo, que anotou 48 gols, o segundo melhor do torneio.

Como chega o Santos

O time da Vila Belmiro fez uma campanha de recuperação e conseguiu ficar com a última vaga do G8. Considerado o azarão, os Meninos da Vila confiam em sua tradição e acreditam que tem tudo para derrubar o Verdão no clássico.

PALMEIRAS X SANTOS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Quartas de final

Data e horário: 28/4/2024, às 17h45 (de Brasília)

Local: Bruno José Daniel, Santo André (SP)

PALMEIRAS: Deivid; Edney, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e David; Sorriso, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

SANTOS: Gustavo Jundi; Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinicius Lira; Gustavo Henrique, Hyan e Miguelito; Gabriel Bontempo, Rodrigo Cezar e Alejandro Villarreal. Técnico: Orlando Ribeiro.

