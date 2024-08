Vasco volta a atingir feito após 13 anos; saiba qual

A boa fase do Vasco está cada vez mais evidenciada na temporada. Já há seis jogos sem perder, o clube ocupa a oitava posição, sua melhor na atual edição do Campeonato Brasileiro (desde a rodada inaugural), e está vivo pelo título da Copa do Brasil.

Assim, o time atingiu um feito que não alcançava desde 2011. Afinal, foi na citada temporada que o Cruz-Maltino conseguiu aparecer entre os oito melhores times tanto do Brasileirão, quanto da Copa do Brasil, pela última vez.

LEIA MAIS: Jean David é inscrito e pode estrear pelo Vasco na Copa do Brasil

Na ocasião, o torneio de mata-mata terminava mais cedo, com o Vasco sendo campeão inédito em junho. Quatro dias depois da conquista, o time empatou em 1 a 1 com o Figueirense, em São Januário, pelo Brasileirão, e atingiu a sétima colocação, evidenciado que era dos melhores times do país – terminaria com o vice-Brasileiro, sua melhor qualificação até hoje em pontos corridos (2003-).

O feito não foi possível de se repetir no ano seguinte, já que 2012 foi a última temporada que os times que atuavam na Libertadores não podiam jogar a Copa do Brasil. Mas a equipe fez bonito e repetiu a dose, “substituindo”, porém, a copa nacional pelo torneio continental.

Afinal, quando disputou as quartas de final da Libertadores, contra o Corinthians, o Vasco figurava na terceira colocação do Brasileirão, estando no top-8 dos dos principais torneios que disputava pelo segundo ano seguido.

Nos anos seguintes, porém, a equipe não conseguiu repetir os feitos. Apenas em 2024 o “tabu” foi quebrado, com o time entre os oito melhores da Copa do Brasil e em oitavo no Brasileirão.

Veja a ‘busca’ do Vasco pelo Top-8 das competições ano a ano

2011 – Campeão da Copa do Brasil e sétimo no Brasileirão

2012 – Quadrifinalista da Libertadores e terceiro no Brasileirão

2013 – Quadrifinalista da Copa do Brasil, mas 18º no Brasileirão

2014 – Estava na Série B

2015 – Eliminado nas oitavas da Copa do Brasil

2016 – Estava na Série B

2017 – Eliminado na terceira fase da Copa do Brasil

2018 – Eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e na fase de grupos da Libertadores

2019 – Eliminado na quarta fase da Copa do Brasil

2020 – Eliminado na quarta fase da Copa do Brasil

2021 – Estava na Série B

2022 – Estava na Série B

2023 – Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil

2024 – Quadrifinalista da Copa do Brasil e oitavo no Brasileirão

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.