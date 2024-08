Juan Izquierdo será velado nesta quinta-feira, em cerimônia aberta

O corpo de Juan Izquierdo, que morreu na noite desta terça-feira (27), será velado nesta quinta-feira (29). A informação é do jornal uruguaio “El País”. A cerimônia deve começar por volta das 10h e será parcialmente aberta para o público. Jogadores do São Paulo devem aparecer.

A primeira hora do velório deve ser restrita apenas para familiares e amigos. Mas, depois, das 11h às 13h, estará aberto para o público que quiser se despedir do zagueiro. Conforme apurou o Jogada10, Calleri, Rafinha e Michel Araújo vão viajar para o Uruguai, logo após a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, para participara da cerimônia e dar o último adeus para o defensor. Além disso, outros atletas do Tricolor podem aparecer também.

O zagueiro do Nacional-URU, que sofreu um mal súbito no jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores, morreu na noite desta terça-feira (27). Aliás, desde o fato que ocorreu no MorumBis, ele estava internado no Hospital Albert Eistein e, nos últimos dias, não teve evolução em seu quadro clínico.

Após cinco dias de internação, a instituição anunciou a morte cerebral decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Assim, o jogador deixa a mulher, Selena, e dois filhos.

Juan Izquierdo começou a carreira no Cerro, do Uruguai, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Contudo, na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Nacional, o Liverpool e retornou ao Nacional em 2024. Por fim, ele atuou em 25 partidas nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.