Cacá atinge meta que obriga Corinthians a comprá-lo

O zagueiro Cacá deve permanecer no Parque São Jorge por um longo tempo. O defensor atingiu uma meta prevista em contrato que obriga o Corinthians a comprá-lo junto ao Tokushima Vortis, do Japão. Assim, o Timão terá que desembolsar R$ 11 milhões para ficar com o atleta em definitivo.

Cacá chegou ao Corinthians em março, por empréstimo, até o fim do ano. Na ocasião, ficou definido que, se o jogador atingisse 2200 minutos em campo, o clube teria que adquiri-lo. A marca foi ultrapassada neste mês com tranquilidade. O defensor vem atuando bastante nesta temporada, com 30 jogos com a camisa alvinegra e cinco gols marcados.

O Corinthians agora discute um novo contrato com Cacá. O atual vai até 31 de dezembro e, assim, não há pressa da direção para assinar o novo vínculo. O certo é que, no final desta temporada, o Timão terá que pagar a quantia de R$ 11 milhões para o Tokushima Vortis.

Atualmente com 25 anos, Cacá tem sido bastante utilizado desde que chegou ao Timão, embora não possa ser considerado um titular absoluto. Ele vem revezando no sistema defensivo corintiano junto com André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres. Caetano é outro à disposição, mas não vem sendo utilizado por Ramón Díaz.

Assim, com Cacá, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (29), para enfrentar o Juventude, às 20h, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O defensor deve começar a partida como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.