O Flamengo como clube poliesportivo poderia considerar o tênis entre novas modalidades que planeja investir. Se assim o fizesse, teria, inclusive, o primeiro reforço aprovado pela torcida: Carlos Alcaraz. Isso porque o tenista, homônimo ao reforço do futebol rubro-negro, teve sua rede social invadida por torcedores para desejar ”boas-vindas ao Mengão”.

O espanhol Carlos Alcaraz deve ter se surpreendido com o engajamento das suas redes sociais nos últimos dias, principalmente após o anúncio do meia argentino nesta manhã (28). Rubro-negros entraram na brincadeira e deixaram uma série de comentários como “Bem-vindo ao Mengão” e “Craque, vai ser feliz no Flamengo”. Alguns, inclusive, encheram o perfil com bandeiras do clube carioca.

O tenista e o jogador de futebol só carregam o mesmo nome, mas têm apelidos distintos. O espanhol se denomina ‘Carlitos’ em suas redes sociais, com mais de seis milhões de seguidores. O reforço do Flamengo, por outro lado, se reconhece como Charly – usado pelo próprio Rubro-Negro no anúncio oficial. O argentino não tem o mesmo alcance do xará e soma cerca de 250 mil pessoas no Instagram.

Carlos Alcaraz no Flamengo

O Alcaraz contratado pelo Flamengo nasceu na Argentina, mas estava no futebol inglês e defendia o Southampton. O meia retorna ao futebol sul-americano após uma negociação de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110,8 milhões) em cinco parcelas, pagas semestralmente, por 80% dos direitos econômicos do atleta. O Rubro-Negro deve quitar o valor apenas em 2026.

O Flamengo também envolveu Victor Hugo na negociação. O meia assinou um vínculo de empréstimo até o fim de junho de 2025 com o novo clube, mas há opção de compra. Caso o Southampton queira exercer o acordo definitivo pelo atleta, terá que desembolsar inicialmente seis milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) por 60% dos direitos do jovem. Posteriormente, a equipe de Londres arcará com mais dois milhões de euros (R$ 12,3 milhões) pelos outros 20%.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.