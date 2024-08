Ex-Flamengo e São Paulo, Roger relembra ensaio nu para revista

O ex-goleiro Roger Noronha é um dos entrevistados de um documentário sobre a revista G Magazine, voltada ao público gay e que exibia fotos nuas de homens famosos. Segundo informações do EXTRA, o jogador já deu o relato para a produção, que ainda não tem data de lançamento.

Revelado pelo Flamengo, Roger passou a maior parte de sua carreira no São Paulo. Em 1999, aos 27 anos, o ex-goleiro, reserva de Rogério Ceni, foi convidado para posar em uma das edições do segundo semestre da revista. Anteriormente, Vampeta já havia feito o mesmo ensaio, sendo o primeiro jogador a realizar o trabalho. Mas Paulo César Carpegiani, técnico do Tricolor na época, pediu que o conteúdo fosse publicado posteriormente ao Campeonato Brasileiro, que estava em andamento.

Roger chegou a conversar com a equipe G Magazine e teve sinalização positiva da revista. Porém, a notícia sobre o ensaio acabou vazada. A partir disso, o atleta passou a ser chamado de ‘peladão’ e também começou a ser abordado pelos repórteres sobre o assunto.

“Quando eu cheguei em casa, tinha mais de dez repórteres na porta do meu prédio. Mas não entendi nada o que estava acontecendo. O Carpegiani disse na entrevista que, se esta revista fosse para a banca, eu não iria jogar mais no São Paulo. No dia seguinte, ele me chamou perguntando se eu tinha conseguido. Mas, com a polêmica gerada na entrevista, falaram que não ia ter jeito e publicaram. Só que o Carpegiani disse que tinha dado a palavra dele de que eu não jogaria e não iria voltar atrás. O São Paulo se absteve, e eu preferi pedir para o presidente para me emprestar para o Vitória”, disse Roger ao UOL, em 2021.

Polêmica de Roger virou pauta dentro dos clubes