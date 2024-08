Palmeiras confirma lesão em Mayke e em Vitor Reis

O Palmeiras confirmou que o lateral-direito Mayke tem uma lesão na panturrilha direita e vai desfalcar a equipe nos próximos jogos. O Verdão comunicou a contusão do jogador nesta quarta-feira (28), quando o elenco se reapresentou na Academia de Futebol após receber três dias de folga.

Mayke se machucou na goleada do Palmeiras por 5 a 0 em cima do Cuiabá, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sentiu dores aos 20 minutos do primeiro tempo e deu socos no chão após nova lesão. Ao chegar no banco de reservas, o jogador mostrou-se muito irritado e até chegou a chorar.

Ele agora ficará sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e volta a ser um problema para Abel Ferreira. Mayke tinha se recuperado recentemente de uma dor no mesmo local que o tirou de ação por 12 dias em agosto. Ele já havia se machucado entre fevereiro e março por causa de uma lesão na coxa e outros 15 dias entre julho e agosto por problemas musculares.

Além disso, o zagueiro Vitor Reis tem um edema na coxa direita e fez um trabalho individualizado à parte na manhã desta quarta. Ele é dúvida para o duelo contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo (1), na Ligga Arena, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

Aliás, a temporada do Palmeiras vem sendo marcada por lesões. Afinal, Bruno Rodrigues e Piquerez passaram por cirurgia e só devem voltar em 2025, Gabriel Menino tem lesão na coxa e Dudu passa por um processo de recondicionamento físico. Assim, o técnico Abel Ferreira vem aproveitando o tempo livre para conseguir armar a melhor equipe para o restante do Brasileiro.

