Allan, do Botafogo, volta a treinar e fica à disposição de Artur Jorge

Com uma semana livre de treinos antes de um confronto direto com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem outra boa notícia: Allan, que ficou de fora da última partida, voltou a treinar e está à disposição do técnico Artur Jorge.

O volante não estava presente no empate em 0 a 0 contra o Bahia na última rodada da competição por conta de dores musculares. No entanto, o jogador se reapresentou com o elenco na terça-feira (27) e treinou normalmente com o elenco. Dessa forma, fica como opção para o treinador para a partida do fim de semana.

Allan ainda não se firmou no time de Artur Jorge. O jogador, de 33 anos, estava atuando na Arábia Saudita e ainda está no processo de readaptação ao futebol brasileiro e entrando no ritmo com o elenco. No entanto, o volante costuma a entrar com frequência nas partidas no segundo tempo.

O Alvinegro recebe o Fortaleza no Nilton Santos, no sábado (31), às 21h (de Brasília). As equipes brigam diretamente pela liderança do campeonato. O Fortaleza é o atual líder, com 48 pontos. O Botafogo, por sua vez, está na segunda colocação com 47, ou seja, apenas um ponto atrás. Porém, o Leão tem um jogo a menos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.