Flamengo x Fortaleza (sub-20): onde assistir e escalações

O time sub-20 do Flamengo, campeão do Mundial de Clubes no sábado (24), entra em campo nesta quinta-feira, pelas quartas de final do Brasileirão da categoria. A equipe do técnico Filipe Luís recebe o Fortaleza, às 15h (de Brasília), na Gávea. Em jogo único, quem vencer avança para a próxima fase.

Quem vencer enfrenta o Cruzeiro, que eliminou o Grêmio por 1 a 0.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está o Flamengo

O Rubro-Negro se classificou para essa fase após terminar a fase classificatória na segunda posição. Em resumo, para o jogo desta quinta, a tendência é que o Mais Querido tenha a mesma base da equipe que venceu o Olympiacos, da Grécia.

Como está Fortaleza

O Leão do Pici ficou com a penúltima vaga para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, na sétima posição. Mas, apesar do favoritismo estar do outro lado do campo, o time do técnico Léo Porto espera surpreender a equipe rubro-negra e ficar com a classificação.

FLAMENGO X FORTALEZA

Quartas de final do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 29/08/2024, 15h (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Rayan Lucas e Guilherme; Shola, Wallace Yan e Matheus Gonçalves. Técnico: Filipe Luís.

FORTALEZA: Murilo; Guilherme Moura, Gustaco Mancha, Tony Lucas, Quarcoo e Kaiky; Fabricio, Bruninho e Tavinho; Daniel Troiano e Landerson. Técnico: Léo Porto



